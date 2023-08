UFFICIALE: Saelemaekers al Bologna, depositato il contratto

Adesso è anche ufficiale il passaggio di Alexis Saelemaekers al Bologna in prestito con diritto di riscatto. Il nuovo contratto dell'esterno belga è infatti stato depositato pochi minuti fa dalla società rossoblù. Non sono ancora chiare le cifre, ma tra costo del prestito e riscatto si dovrebbe arrivare intorno ai 15 milioni. Ovviamente bisogna capire se il Bologna deciderà di riscattarlo a fine stagione oppure no. In ogni caso, Saelemaekers saluta almeno per un anno il Milan e i suoi tifosi. In rossonero ha collezionato 140 presenze e 10 gol. Numeri non eccezionali in quanto a realizzazione, ma certamente il classe 1999 verrà ricordato con piacere dai tifosi. Si è infatti sempre prodigato per difendere l'onore dei colori rossoneri. Milan a un passo da Taremi: le ultime news >>>