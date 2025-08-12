UFFICIALE: in arrivo il talento Karaca. Farà parte del Milan Futuro

(fonte: acmilan) - AC Milan comunica di aver tesserato il calciatore Berkay Karaca. Berkay, nato nel 2006 a Gelsenkirchen, in Germania, di ruolo terzino, è cresciuto nel settore giovanile dello Schalke 04.
Karaca, con doppio passaporto tedesco e turco, ha già collezionato diverse presenze con le nazionali giovanili delle Turchia ed entra ora a far parte della rosa di Milan Futuro.
