UFFICIALE: in arrivo il talento Karaca. Farà parte del Milan Futuro

AC Milan comunica di aver tesserato il calciatore Berkay Karaca. Berkay, nato nel 2006 a Gelsenkirchen. Farà parte del Milan Futuro
(fonte: acmilan) - AC Milan comunica di aver tesserato il calciatore Berkay Karaca. Berkay, nato nel 2006 a Gelsenkirchen, in Germania, di ruolo terzino, è cresciuto nel settore giovanile dello Schalke 04.

Karaca, con doppio passaporto tedesco e turco, ha già collezionato diverse presenze con le nazionali giovanili delle Turchia ed entra ora a far parte della rosa di Milan Futuro.

