Ufficiale, colpo per l’Atalanta: ecco Kolasinac | NEWS

Acquistato dallo Schalke 04, esordisce in Bundesliga con la squadra di Gelsenkirchen il 15 settembre 2012, debuttando poco dopo anche in Champions League, più precisamente il 4 dicembre 2012 contro il Montpellier. Dopo cinque stagioni in Germania, con 123 presenze complessive, 4 gol e 13 assist fatti, nell’estate del 2017 si trasferisce all’Arsenal. In Inghilterra esordisce segnando un gol nella Community Shield vinta poi ai rigori contro il Chelsea.