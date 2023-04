Udinese, Samardzic brilla e infiamma il mercato: Milan alla finestra

L' Udinese vince per 3-0 contro la Cremonese e si porta al nono posto nella classifica di Serie A . Eppure, nel match della Dacia Arena a brillare è un giocatore seguito molto attentamente anche dal Milan . Stiamo parlando di Lazar Samardzic , autore di un goal, che ha aperto le danze, e l'assist per il momentaneo 2-0 a favore dei friulani.

Una cifra decisamente alta e che potrebbe aumentare in caso di inserimento di club come quelli della Premier League. Il Milan non vorrebbe partecipare ad aste, ma continua a rimanere alla finestra in caso di ghiotte occasioni.