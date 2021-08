Udinese, ecco il sostituto di de Paul: preso Samardzic dal RB Lipsia

Lazar Samardzic, trequartista di qualità, approda all'Udinese a titolo definitivo. Era stato accostato in passato anche a Milan e Juventus

Colpo di calciomercato dell' Udinese che ha trovato molto rapidamente il sostituto di Rodrigo de Paul . Il club friulano, infatti, ha prelevato dal RB Lipsia , per soli 3 milioni di euro, il tedesco Lazar Samardzic . Il giocatore, classe 2002 , come si ricorderà negli anni scorsi era stato accostato anche a Milan e Juventus .

Samardzic, ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è un calciatore molto duttile. Può giocare da trequartista, che è il suo ruolo naturale, ma anche da mezzala, da play e se la cava anche sull'esterno d'attacco. Di origini balcaniche, ma cresciuto a Berlino (viene dalle giovanili dell' Hertha ), oggi sarà a Villa Stuart ( Roma ) per le visite mediche con i bianconeri.

Domani, giovedì 5 agosto, Samardzic sarà ad Udine per la firma sul contratto con l'Udinese e per mettersi a disposizione del suo nuovo tecnico, Luca Gotti.