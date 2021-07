Tottenham, ufficiale l’arrivo di Gollini dall’Atalanta: il comunicato / News

Pierluigi Gollini è ufficialmente un nuovo calciatore del Tottenham. Il classe 1995 si trasferisce in Inghilterra in prestito con diritto di riscatto

Dopo l'arrivo di Juan Musso, si è capita fin da subito la volontà dell'Atalanta di cedere Pierluigi Gollini. Dopo una breve trattativa il Tottenham ha ufficializzato il suo arrivo in prestito con diritto di riscatto. Questo il comunicato: "Siamo lieti di annunciare la firma del portiere Pierluigi Gollini dall'Atalanta in prestito per una stagione, con un'opzione per rendere permanente il trasferimento. L'accordo è soggetto ad autorizzazione internazionale".