Torino, Vagnati: “Esonero Giampaolo? Ecco la sua posizione” / News

ULTIME NOTIZIE MERCATO TORINO – Davide Vagnati, direttore sportivo granata, ha parlato della posizione di Marco Giampaolo nel pre-partita di Genoa-Torino. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “La preoccupazione non è un sentimento che mi attraversa, vedo quello che fanno i ragazzi durante la settimana. Bisogna essere bravi ad andare oltre il risultato, anche se è difficile perché contano i numeri. I ragazzi nelle ultime due gare hanno dato un segnale. Giampaolo avrà tempo per continuare a lavorare? L’ho ribadito prima: la prestazione della squadra ha dato determinate risposte. Marco arriva alle 9 e va via alle 21, ci tiene tanto a questo progetto e noi facciamo di tutto per metterlo nelle giuste condizioni. Ora sono convinto che arriveranno anche i risultati, che sono quelli che contano”.

L’ATTACCO DI VAN BASTEN NEI CONFRONTI DI SACCHI: LE SUE PAROLE >>>