Torino, Cairo: “Bremer? C’è tanto interesse, anche dall’estero. Vedremo”

Urbano Cairo , presidente del Torino, ha parlato di calciomercato e, in particolare, del futuro di Gleison Bremer , spesso accostato anche al Milan . Il brasiliano, in questa stagione, si sta affermando come uno dei difensori più forti della Serie A. Tanti gli attaccanti finiti sotto le sue grinfie e, di conseguenza, sono tantissimi i club che hanno manifestato interesse nei suoi confronti. Il futuro di Bremer verrà discusso al termine della stagione: queste le dichiarazioni di Cairo ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb'.

"L'Inter si è già fatta sentire per Bremer? C'è molto interesse, anche all'estero... però vediamo. Aspettiamo e finiamo bene il campionato, mancano sette partite che non sono poche. Poi vedremo".