Milan, Tonali verso il Newcastle? L’impatto a bilancio

Il Milan sarebbe vicino alla cessione di Sandro Tonali. Il Newcastle avrebbe offerto circa 70 milioni di euro al Diavolo e le parti sarebbero vicine. Come riportato da Calcio e Finanza, il costo storico di Tonali è pari a 14.775.000 euro (questo il dato presente nella prima semestrale del 2022/23). Considerando la quota già ammortizzata, al 31 dicembre 2022 il valore netto a bilancio del centrocampista era pari a 10.767.500 euro. Cifra che è ulteriormente scesa in questi mesi e che, considerando la scadenza del contratto fissata per il 30 giugno 2027, al 30 giugno di quest’anno sarà pari (arrotondando) a 9,6 milioni di euro circa.