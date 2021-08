Thuram-Inter, operazione di calciomercato verso la chiusura: le cifre

Marcus Thuram sta diventando una pista sempre più calda per l’Inter di Simone Inzaghi: l'operazione di calciomercato va verso la chiusura

Rimane calda anche la pista Joaquin Correa, sul quale però si è fiondato l'Everton. Offerta importante degli inglesi per il calciatore della Lazio, si parla di 28 milioni di euro. Ma intanto l'Inter spinge per Marcus Thuram, figlio dell'ex Parma e Juve Lilian. Mino Raiola lavora per trovare la formula giusta per il trasferimento a Milano. Sarà lui l'erede di Romelu Lukaku?Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: ci siamo quasi per Bakayoko, Pellegri per l'attacco