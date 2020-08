Thiago Silva, visite mediche a Milano: domani la firma con il Chelsea

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Thiago Silva era stato a lungo accostato al Milan, si era addirittura offerto più volte. Almeno questo emergeva dalle varie indiscrezioni. Da qualche giorno però ha trovato l’accordo con il Chelsea, con l’esperienza in Premier League di cui tanto si parlava. Oltre ai Blues di Londra, era forte l’interesse dell’Everton di Ancelotti ma alla fine a prevalere sono stati i londinesi di mister Lampard.

Oggi Thiago Silva, a Milano, ha svolto le visite mediche di rito. Ovviamente presumiamo sia andato tutto bene, visto che il brasiliano pochi giorni fa ha giocato tutta la finale (sfortunata per lui e il PSG) di Champions League contro il Bayern Monaco. L’ex Milan firmerà il contratto che lo legherà ai Blues già domattina. Atteso anche il comunicato ufficiale.

Dai dettagli del contratto di Thiago Silva al Chelsea, si capisce bene come fosse impossibile pensare ad un suo ritorno al Milan. Il brasiliano avrà uno stipendio da 10 milioni di euro netti a stagione, fino al 2021, con un bonus alla firma (cifra non ancora nota). C’è anche l’opzione per un rinnovo fino al 2022 (condizioni non ancora note).

IBRA RESTA AL MILAN E CAMBIA NUMERO: LA PROFEZIA DI INZAGHI >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>