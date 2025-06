Theo Hernández, 'no' all'Al-Hilal: gli arabi mollano il terzino del Milan?

Theo Hernández, difensore del Milan, non ha (ancora?) aperto al trasferimento all'Al-Hilal. Ora i sauditi potrebbero cambiare obiettivo

I giornalisti esperti di calciomercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano, sui loro account ufficiali del popolare social network 'X', hanno spiegato qual è la situazione di Theo Hernández , terzino sinistro francese classe 1 997 in uscita dal Milan e richiesto dagli arabi dell' Al-Hilal .

"Theo Hernández continua a non aprire all’Al-Hilal, che adesso valuta alternative", ha scritto Moretto. Il Milan avrebbe già un'intesa con i sauditi per cedere Theo, il cui contratto con il Diavolo scadrà il 30 giugno 2026, a 30 milioni di euro. Ma, a quanto pare, l'ex Real Madrid non sembra convinto della soluzione.