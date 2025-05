Theo Hernández e Rafa Leao, ultima con il Milan senza aver salutato?

Secondo il quotidiano sportivo nazionale, questa sembrerebbe essere un'apertura al Bayern Monaco o a chi lo vorrà. Di certo, a quanto pare, il Milan sarebbe disposto ad ascoltare offerte. Tanto per Leão quanto per Theo Hernández, che, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, potrebbe andare via per una proposta normale, neanche indecente. Partissero entrambi, non avrebbero avuto neanche il tempo di salutare in campo, ieri, quello che è stato il loro pubblico per sei anni.