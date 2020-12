Thauvin, parla il D.S. dell’OM: “Prorogare i contratti è difficile …” | News

Thauvin, il Milan spera nel colpo a zero. Il motivo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Pablo Longoria, direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, ha ammesso la grande incertezza sul futuro di Florian Thauvin. L’esterno offensivo francese, classe 1993, andrà in scadenza di contratto con l’OM il prossimo 30 giugno 2021 ed è nel mirino del Milan per la prossima estate.

"Prorogare i contratti in questa situazione incerta è difficile per tutti i club. Tutti i giocatori si aspettano di vedere la realtà del mercato. Non si sa come sarà la prossima stagione, se si continuerà senza pubblico. Dobbiamo adattarci alla situazione…", ha detto Longoria a 'La Provence'. Chance, dunque, per prendere Thauvin a costo zero per la stagione 2021-2022.