Teotino: “Milan, per quale allenatore stai facendo mercato? Su Kalulu…”

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan piazza in anticipo il primo acquisto per la prossima stagione: si tratta di Pierre Kalulu. Un acquisto sponsorizzato da chi? E’ questa la domanda che si pone Gianfranco Teotino che, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha espresso molti dubbi sul futuro rossonero e del terzino del Lione: “Non so per quale allenatore stia facendo mercato il Milan, problema non da poco. Mi domando però come un talento come quello di Kalulu del Lione non sia riuscito a trovare spazio in prima squadra se è così forte…”.

