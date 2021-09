Tanti soldi e spesi bene: ecco l’ottimo calciomercato del Milan

Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il bilancio sul calciomercato del Milan. Elliott ha speso tanti soldi e bene

Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il bilancio sul calciomercato del Milan. Maldini e Massara hanno messo a segno ben undici operazioni ( Maignan, Toure, Tomori. Florenzi, Bakayoko, Adli, Tonali, Brahim Diaz, Giroud, Pellegri e Messias ). Dieci saranno subito a disposizione di Pioli, mentre Yacine Adli sarà a Milanello a partire dalla prossima stagione.

E' vero che sono andati via due giocatori importanti come Donnarumma e Calhanoglu, ma Elliott ha fatto uno sforzo economico importante. Tutte le operazioni inoltre hanno una logica, che fanno capire quanto sia centrato il progetto rossonero. Anche l'operazione Messias ha il suo perchè: serviva un vice di Brahim Diaz e il brasiliano ha quella capacità di dribbling che può diventare molto utile soprattutto a partita in corso.