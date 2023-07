Stipendio Pulisic, quanto guadagna al Milan: ingaggio e costo a bilancio

Milan, quanto 'impatta' l'acquisto di Pulisic sui conti rossoneri

Pulisic, che era sotto contratto con i 'Blues' ancora per una stagione (scadenza 30 giugno 2024), ha firmato ieri pomeriggio, a 'Casa Milan', l'accordo che lo legherà al club di Via Aldo Rossi fino al prossimo 30 giugno 2027. Il giocatore, tesserabile come comunitario per via del suo passaporto croato, percepirà 4 milioni di euro netti a stagione.