“Stipendio allenatore, ecco quanto ha stanziato il Milan”. E su Conte …

"Conte non ha mai avuto contatti con il Milan. Questione di budget"

"Situazione di Conte: vuole tornare in Italia. Il Chelsea punta Thomas Tuchel (anche questo è inspiegabile, ma ok), mentre il Napoli è da sfogliare come una margherita. Dicevamo: Conte non ha mai avuto contatti con il Milan. E perché? Semplicemente perché il budget non permetterebbe di prenderlo - ha incalzato Losapio -. I rossoneri vogliono vivere sulla sostenibilità finanziaria e non demandare, non esagerare, perché sanno benissimo che l'obolo che esce in qualche modo deve rientrare. Vero che RedBird vuole vincere, ma è altrettanto chiaro che per alzare trofei serve investire. Molto, troppo, forse fuori tasche per quelle che sono le possibilità italiane. Quindi impossibile Jürgen Klopp, come altri, del resto. Conte accetterebbe il Milan per chiudere il tris di strisciate (Inter, Milan e Juventus, appunto) e cercare di vincere lo Scudetto. Ma quanto chiede? Discorso sensato sullo stipendio, ancor di più sugli acquisti".