Sportitalia: “Juventus su Kaio Jorge, inviata una lettera al Santos”

Secondo quanto riportato da Sportitalia la Juventus ha inviato una lettera ufficiale al Santos per avviare la trattativa per Kaio Jorge

Secondo quanto riportato da 'Sportitalia', la Juventus ha inviato una lettera ufficiale al Santos per avviare la trattativa per Kaio Jorge. La vicenda legata all'attaccante brasiliano, dunque, si complica. Sul classe 2002, infatti, ci sono anche Milan e Benfica.

La Juventus vorrebbe trovare un accordo con il calciatore per prelevarlo a parametro zero a gennaio 2022. Il contratto di Kaio Jorge, infatti, scade a dicembre 2021. Accordo che il Milan ha con il calciatore, ma non con il Santos. I brasiliani continuano a chiedere 7-8 milioni di euro, ma sono disposti ad abbassare le pretese fino a 5. Il Milan offre 4.