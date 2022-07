Spezia, domani le visite mediche di Caldara: arriva dal Milan

Mattia Caldara è pronto a lasciare il Milan per trasferirsi allo Spezia. Fissate per domani le visite mediche del difensore centrale

Mattia Caldara è pronto a lasciare il Milan per trasferirsi allo Spezia: fissate per domani le visite mediche del difensore centrale. Lo riferisce il noto esperto di calciomercatoGianluca Di Marzio sul proprio sito. Caldara passerà ai liguri con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro in favore degli Aquilotti.