Lo Spezia accoglie Caldara, l’ex Milan sarà un punto fermo per Gotti

Luca Gotti, ex tecnico dell'Udinese e nuovo allenatore dello Spezia, ha accolto con entusiasmo Mattia Caldara, rinforzo per la difesa ligure. L'ex Milan è arrivato nell'ultima settimana di ritiro delle Aquile e sarà un punto fermo della retroguardia. Insieme a lui anche Albin Ekdal dalla Sampdoria, altro rinforzo d'esperienza per il centrocampo dello Spezia.