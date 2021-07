Soumaré è un calciatore del Leicester: fu accostato al Milan in passato

Boubacary Soumaré, centrocampista spesso accostato al Milan, è ufficialmente un calciatore del Leicester City. Il comunicato del club

Tra i tanti nomi accostati al Milan c'è sicuramente Boubacary Soumaré. Il centrocampista, lo scorso anno in forza al Lille, è diventato ufficialmente un calciatore del Leicaster City. Questo il comunicato delle 'Foxes: '"Il Leicester City è lieto di confermare la firma del centrocampista Boubakary Soumaré dai campioni della Ligue 1 Lille per una cifra non divulgata, soggetta alla Premier League e all'autorizzazione internazionale. Boubakary Soumaré ha firmato un contratto quinquennale con il Club". Intanto conosciamo tutti i segreti di Kaio Jorge, obiettivo di calciomercato del Milan.