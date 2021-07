Milan, Andersinho: “Ecco chi è Kaio Jorge, il talento del Santos” – ESCLUSIVA

Andersinho Marques, noto giornalista brasiliano, ci ha parlato di Kaio Jorge, talento del Santos seguito dal Milan. Ecco cosa ci ha detto

Salvatore Cantone

Il Milan, come noto, è alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione. Tra questi Kaio Jorge, talento del Santos seguito non solo dal club rossonero, ma anche dal Napoli e dalla Juventus. Per conoscere meglio Kaio Jorge, la nostra redazione ha contattato in esclusiva Andersinho Marques di mondosportivo.com. Ecco il suo pezzo

di Andersinho Marques

Al Brasile e soprattutto al Santos, famoso per i suoi Meninos da Vila, non sono mai mancati giovani di talento e KaioJorge, tra tutti, è il nome più caldo in questo momento per il mercato, visto che ha appena 6 mesi di contratto con il club bianconero. La scorsa stagione è stato determinante in Copa Libertadores a soli 18 anni, perché ha segnato al debutto contro il Defensa y Justicia ed è diventato il capocannoniere della squadra con 5 gol. Grazie a quello ha guadagnato la fama della punta magica che la mette dentro in qualsiasi modo.

Tuttavia i numeri nel Brasileirão smentiscono ciò. Infatti in campionato giocando da titolare quasi sempre, in assenza di alternative nell’attacco del Santos, ha segnato appena 4 gol. Numeri non proprio brillanti. Nonostante tutto, è stato ed è ancora fondamentale per il Peixe per la sua tipologia di gioco mai statica.

Quando si parla di talenti brasiliani, si pensa sempre a giocatori tatticamente disordinati. Kaio Jorge si muove sempre ordinatamente in funzione della palla, tra le linee per anticipare i difensori, aiutando perfino il centrocampo. Lo scorso anno nel Santos mancava qualcuno che creasse gioco in mezzo, perciò l’allenatore Cuca spesso gli chiedeva di retrocedere per fare quasi il trequartista per lanciare gli esterni Soteldo e Marinho.

A livello tattico quindi in Serie A non avrebbe grossi problemi, perché già a quest’età è formidabile. Si ambienterebbe in fretta. A livello caratteriale inoltre non ha bisogno di grandi presentazioni, perché un 2002 che segna una doppietta al Grêmio in un quarto di finale di Libertadores, come è successo lo scorso anno, di carattere ne ha da vendere.

Però i numeri, come già detto, non sono quelle di una punta completa. Può fare da spalla in un attacco a due, ma i veri fuoriclasse devono per forza saper fare tutto, giocando sia in coppia, sia da soli. Non basta solo sapersi muoversi per disorientare la difesa o per lanciare gli altri verso la porta.

Per giocare in Europa serve essere decisivi davanti al portiere. La tecnica di certo non gli manca, perché il suo destro è molto preciso, sia nei passaggi, sia nei tiri. Però la sua finalizzazione lascia ancora un po' a desiderare. Deve migliorare soprattutto nei colpi di testa, visto che fatica ancora a sfruttare i cross, nonostante sia altro 182 cm e abbia una buona stazza.