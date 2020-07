Sogno Leeds, Bielsa vuole Ibrahimovic e Cavani: l’indiscrezione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – L’indiscrezione clamorosa lanciata da ‘Don Balon’: Zlatan Ibrahimovic e Edinson Cavani di nuovo insieme. No, non al Milan. Ma in Premier League, nel Leeds di Marcelo Bielsa appena promosso dalla Championship.

L’uruguaiano e lo svedese hanno già giocato assieme al PSG, ottenendo grandi risultati. Ma che la coppia-gol possa riformarsi nuovamente, dopo tanti anni, è altamente improbabile a nostro avviso. Inoltre Ibrahimovic ha trovato la sua stabilità con il Milan, e avrebbe già trovato l’accordo per il rinnovo (leggi la nostra ESCLUSIVA).

L’indiscrezione dei colleghi di ‘Don Balon’ è parecchio clamorosa. Riteniamo difficile, molto, che possa verificarsi. Ma mai dire mai, per carità. Il futuro di Cavani è molto più incerto rispetto a quello di Ibra. L’ex Napoli si è svincolato qualche settimana fa dal PSG, e cerca una nuova (milionaria) sistemazione, preferibilmente in Europa. Vedremo cosa accadrà da qui ai prossimi giorni. Novità importanti sul futuro di Ibrahimovic e Cavani sono attese a breve.

