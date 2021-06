Sky – Giroud, il francese potrebbe lasciare il Chelsea nonostante il rinnovo

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Nonostante il rinnovo di contratto con il Chelsea, Giroud potrebbe trasferirsi al Milan

Dato ormai per fatto il trasferimento al Milan da parte di Olivier Giroud, il francese francese, invece, ha spiazzato tutti. Il Chelsea, nella giornata di oggi, ha comunicato che l'attaccante ha rinnovato il suo contratto fino al 2022. Stando a quanto riportato da Sky Sport, però, il rinnovo non escluderebbe un cambio di maglia. Questa situazione è già successa lo scorso anno. L'ex Arsenal, anche allora in scadenza con i 'blues', aveva rinnovato il contratto unilateralmente per un'altra stagione. A tal proposito ci sarebbe un patto tra l'entourage del giocatore e Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich, di lasciarlo andare nel caso arrivasse un'offerta da un club importante. Giroud rinnova con il Chelsea: il suo entourage però non chiude alla cessione