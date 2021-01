Sessegnon: “Milan? Top club che mi è sempre piaciuto” | PM News

Calciomercato Milan: le parole di Sessegnon ai nostri microfoni

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, a sinistra, può contare su uno dei laterali probabilmente più forti al mondo: Theo Hernández. Ceduto Diego Laxalt, però, il Diavolo non ha alternative al francese ex Real Madrid. Le rare volte che Theo marca visita, su quella fascia gioca Diogo Dalot, giunto in prestito dal Manchester United. Ma il portoghese è un adattato, in quanto un destro naturale.

Pertanto non è escluso che, nel calciomercato estivo 2021, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara possano andare alla caccia di un vice del francese. Sfumato Nuno Mendes, che ha prolungato il suo contratto con lo Sporting Lisbona, alzando la clausola rescissoria del suo contratto fino a 70 milioni di euro, un nome che potrebbe tornare buono per Milan è quello di Ryan Sessegnon.

Classe 2000, di nazionalità inglese, Sessegnon è cresciuto nel settore giovanile del Fulham. Il talento londinese si è messo in mostra con i ‘Cottagers‘ prima di passare, nell’estate 2019, al Tottenham Hotspur per ben 27 milioni di euro. Con la casacca degli ‘Spurs‘, però, Sessegnon non ha avuto molta fortuna (appena 12 presenze totali, di cui sono 6 in campionato, per 772′ sul terreno di gioco).

Motivo per cui, in questa stagione, José Mourinho ha preferito cederlo in prestito secco, di modo che potesse giocare con maggior continuità. Il TSG Hoffenheim, club della Bundesliga tedesca, si è assicurato Sessegnon per una stagione e, finora, il ragazzo non ha deluso le aspettative: già 16 gare tra campionato, Europa League e Coppa di Germania, di cui 11 da terzino sinistro ed il resto da esterno alto a sinistra, con 2 gol e 2 assist all’attivo.

Un nome, quindi, interessante e da cerchiare sicuramente in rosso sul taccuino del Diavolo. Sessegnon, dal canto suo, non ha nascosto una certa simpatia per i colori rossoneri. Ecco cosa ha detto ad Alessandro Schiavone, corrispondente di ‘PianetaMilan.it‘ all’estero, a precisa domanda su come si immagina il suo futuro professionale: “Mi piace la Liga che è un bel campionato con grandissime squadre come il Real Madrid e il Barcellona. Ma anche la Serie A mi piace un sacco: lì c’è il Milan, un top club che mi è sempre piaciuto. Ma per ora sono concentrato solo sulla mia squadra”.

Qualora, dunque, il Milan facesse mai un pensiero a Sessegnon, troverebbe la porta aperta ed il totale gradimento del calciatore inglese.