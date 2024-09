Serie A, sempre meno italiani? L’analisi dell’esperto di mercato

Luca Marchetti , esperto giornalista di calciomercato, ha parlato degli italiani in Serie A , analizzando il 'problema'. Ecco le sue idee nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.

"Probabilmente i giocatori italiani, che sono più conosciuti, hanno delle valutazioni più alte. E questo frena molte squadre che avendo risorse finanziarie non illimitate preferiscono andare a pescare all’estero. In più c’è il discorso del decreto crescita, di cui si parla da molto tempo e che però ancora non ha trovato una strada da percorrere insieme senza polemiche. Da una parte c’è la necessità della Nazionale di avere dei giocatori pronti, che possano avere esperienza internazionale e che siano in grado di poter competere con i loro avversari con più armi, dall’altra i club che non vogliono perdere un vantaggio competitivo che li porta ad essere più efficaci sul mercato, soprattutto quando si parla di grandi giocatori. Tutto questo porta a una presenza italiana all’interno della nostra serie A sempre più bassa". LEGGI ANCHE: Milan, la stagione è già a rischio. Morata è un leader, ma non fa miracoli >>>