Schira: “Tra mercoledì e giovedì prima offerta del Bayern per Leao”

"Piace molto, il Bayern Monaco ha una disponibilità economica importante e ha prospettato una prima offerta all'entourage del Milan di 60 milioni più una contropartita. Non i nomi che sono usciti, Kim e Coman, quelli non sono nomi anche perché guadagnano 10 milioni. Non sono un target per il Milan né sono contropartite, sono calciatori che il Bayern valuta 40-50 milioni. Sono onesto, un nome non me l'hanno fatto, bisognerebbe guardare la rosa del Bayern e capire. Non è un prima fascia, non quel tipo di stipendio o valutazione. Kim se lo vendono vogliono incassare 30-40 milioni di cartellino. Secondo me si parla di un giocatore da 15-20 milioni".