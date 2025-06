Schira: “Il Pescara ha mostrato interesse per Nava del Milan”

"Il Pescara ha mostrato interesse per il portiere del Milan, Lapo Nava, per un prestito."

Il club è alla ricerca di un sostituto di valore dopo la straordinaria prestazione da parte del suo portiere titolare, in particolare nei play-off contro la Ternana. Questa considerazione rientra nella strategia del Pescara per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione di Serie B, come riportato da TuttoSport.