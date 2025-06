Schira: “Il Monza spinge per avere Zeroli un’altra stagione”

Pare che Zeroli, come si era già detto in queste ore, possa restare per un altro anno in biancorosso e continuare così il suo percorso a Monza anche in Serie B. L'ex Milan è arrivato a gennaio e con il club brianzolo ha giocato 8 partite da quando è arrivato, mettendo a segno un assist. Prima di approdare a Monza, il centrocampista ha avuto una parentesi col Milan Futuro fino al prestito nell'ultimo anno (2024). Con il club ex Serie C ha totalizzato 15 presenze e 4 gol, incidendo positivamente sulla stagione nonostante l'amara retrocessione.