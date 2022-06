Schira: “El Shaarawy potrebbe partire: Atalanta e Monza interessate”

Stephan El Shaarawy sta bene alla Roma e vorrebbe passare i prossimi anni nella Capitale. Ma l'esterno d'attacco ha giocato meno di quanto si aspettasse: un po' per gli infortuni, un po' per scelte tecniche. Ecco perché l'ex Milan chiede più spazio nella prossima stagione. Spazio che se la Roma non sarà disposta a dargli, potrebbe convincerlo a partire. Due in particolare le società interessate, come riferisce l'esperto di calciomercato Nicolò Schira in un suo tweet.