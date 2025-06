Schira: “Dialoghi in corso per il ritorno di Joao Felix al Benfica”

Il Milan non riscatterà Joao Felix, che tornerà dunque al Chelsea per fine prestito. Il fantasista portoghese è atteso da un ritorno a casa

Non è stata di certo entusiasmante l'esperienza di Joao Felix al Milan : giunto in prestito secco dal Chelsea nell'ultima sessione invernale di calciomercato , il fantasista portoghese, classe 1999 , ha totalizzato 21 presenze tra Serie A , Champions League e Coppa Italia , con 3 gol e un assist all'attivo.

Calciomercato, l'ex Milan Joao Felix torna in Portogallo

Troppo poco, secondo il club di Via Aldo Rossi, per intavolare una trattativa per una sua eventuale conferma. Joao Felix, quindi, farà ritorno a Londra. Ma, a quanto sembra, non per restarci. Secondo Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, per il nativo di Viseu si prospetta un ritorno alle origini.