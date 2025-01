Tammy Abraham , attaccante inglese classe 1997 , è giunto al Milan durante l'ultima sessione estiva di calciomercato in prestito secco dalla Roma fino al prossimo 30 giugno . Con Alexis Saelemaekers che, come noto, ha fatto il percorso inverso, in direzione della Capitale .

Calciomercato Milan - Abraham torna alla Roma a luglio?

Si è parlato, per giorni, della possibilità che Milan e Roma si sedessero a un tavolo per far diventare effettivo lo scambio tra i due calciatori. Ma, in realtà, almeno a sentire Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, l'ex Chelsea non starebbe propriamente convincendo tutti al Milan.