Sabitzer al Bayern Monaco, ma non subito: le ultime sull’austriaco

Marcel Sabitzer vestirà la maglia del Bayern Monaco . Il centrocampista del RB Lipsia si trasferirà ai bavaresi, molto probabilmente, nella prossima stagione . Come riporta dalla Germania 'Sport1', il capitano dei 'Rote Bullen' potrebbe rimanere nel suo attuale club fino alla scadenza del contratto . L'accordo, infatti, non verrà prolungato e Sabitzer sarà libero di accasarsi ovunque già a partire da gennaio 2022 .

Il Bayern Monaco ha battuto la concorrenza del Milan. I rossoneri avevano sondato il terreno per l'austriaco, ricevendo però sempre risposte negative. La richiesta alta del Lipsia, infatti, ha allontanato il Milan. Troppi i 20 milioni pretesi dai tedeschi. Troppi, sembra, anche per il Bayern, che preferisce aspettare Sabitzer a parametro zero. La certezza è che il capitano del Lipsia indosserà la maglia dei campioni di Germania. Ilicic vicino al Milan, Kessié pronto al rinnovo: ecco le news di oggi sul mercato rossonero.