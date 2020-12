Sabatini: “Un consiglio di mercato al Milan? Non prendere nessuno”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il giornalista Sandro Sabatini, attraverso un video pubblicato da SportMediaset, dà un consiglio a Maldini e Massara in vista del mercato di gennaio: non toccare nulla. Il Milan secondo il giornalista va benissimo così e il regalo di Natale il club rossonero se lo è già fatto segnando con Theo Hernandez – quarto gol in campionato – e battendo la Lazio, passando le festività in testa al campionato. Sempre secondo Sabatini non serve un vice Kjaer perché rientrerà presto Gabbia e Kalulu ha dimostrato di essere all’altezza e inoltre non servirebbe un vice Ibra perché non c’è in circolazione e perché vanno benissimo Leao e Rebic.

