Ronaldo, 200 milioni all’anno dall’Al Nassr e futuro da ambasciatore | News

Cristiano Ronaldo vicino al trasferimento all'Al Nassr. Stando a quanto riferisce 'Marca', nelle ultime ore il club arabo avrebbe confermato il principio d'accordo con il campione portoghese. Accettando questa offerta, significherebbe che Cristiano Ronaldo abbandonerà il calcio che conta, ossia quello europeo. Dall'altro lato c'è, però, l'aspetto economico, con l'Al Nassr pronto a garantirgli un contratto faraonico da ben 200 milioni di euro a stagione fino al 2025. Conclusa la carriera da calciatore, CR7 avrà un ruolo da ambasciatore della candidatura dell'Arabia Saudita. Si attende solo che il 37enne portoghese si rechi Riyadh per la firma e il conseguente annuncio.