Romano: “Mi risulta un incontro tra Milan e gli agenti di Hojlund”

Ma Hojlund ha questo desiderio di far bene a Manchester, ma fino all’ultimo vuole combattere per la maglia del Manchester United. Ma non ha detto no al Milan, ha voluto combattere fino all’ultimo per il Manchester United. Ed ha intenzione di farlo anche nei prossimi giorni. Non mi risulta che si faccia oggi, domani o in queste ore. Hojlund vuole ancora un po’ di tempo ma inizia ad aprire una porta al Milan. I contatti con gli agenti vuol dire iniziare a discutere di numeri. Il Milan lato club sta già ragionando con degli intermediari da giorni: 6 milioni di prestito, diritto di riscatto a 45 con il Milan che cercherà di abbassarlo un po’. Diciamo che queste sono le cifre. Ma lato giocatore c’è ancora da lavorare sul contratto, sull’ingaggio e tutto il resto. Vediamo come procede"
