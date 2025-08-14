Romano: “Mi risulta un incontro tra Milan e gli agenti di Hojlund”

Calciomercato Milan, Hojlund si avvicina: il retroscena svelato da Romano

“Resta in piedi la vicenda di Rasmus Hojlund. Oggi c’è stato un contatto diretto: mi risulta un incontro tra Milan e gli agenti di Hojlund. Si inizia ad entrare nel vivo. Cosa vuol dire questo incontro? Che lato giocatore si inizia ad aprire una porta in modo importante. Voglio chiarire una cosa che è importante in questa vicenda: Hojlund non ha mai rifiutato il Milan, non ha mai detto no al Milan. Hojlund ha detto: “Voglio restare allo United”. Il Manchester era il suo sogno ed è riuscito ad andarci, probabilmente anche troppo presto nella sua carriera, con tante pressioni e una situazione difficile non per colpa sua.