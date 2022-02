Romano: ‘Accordo quinquennale tra Milan e Theo Hernandez per il rinnovo’

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano su Twitter, il Milan e Theo Hernandez avrebbero trovato l'accordo per il rinnovo

Milan e Theo Hernandez: il matrimonio continua. Ci sono delle novità riguardo il rinnovo di contratto del terzino francese, attualmente in scadenza nel 2024. Giunto alla sua terza stagione in rossonero, l'ex Real Madrid è destinato a proseguire ancora per molti anni la sua avventura a Milanello. Come riporta Fabrizio Romano su Twitter, il Milan e Theo Hernandez hanno un accordo che verrà annunciato nei prossimi giorni. "Il Milan ha un accordo pieno con Theo Hernández per annunciare il suo prolungamento del contratto nei prossimi giorni. Accordo quinquennale da concludere a breve. Theo vuole solo restare nonostante gli approcci di molti club europei", questo il tweet del noto esperto di calciomercato.