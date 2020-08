Robinson: “Andrò via dal Wigan. Pronto per un club di alto livello”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lo scorso gennaio era stato ad un passo dal Milan. Aveva persino svolto le visite mediche a ‘La Madonnina‘ salvo poi essere ricusato dal club rossonero per un problema cardiaco, brillantemente risolto, poi, nei mesi successivi.

Ora Antonee Robinson, classe 1997, terzino sinistro statunitense che il Diavolo avrebbe pagato 7 milioni di euro, sembra essere ad un passo dal trasferimento allo Sheffield United. Parlando, però, alla ‘BBC Sport‘ in queste ore, lo stesso Robinson, confermando come sia sul punto di lasciare il suo club, il Wigan Athletic, retrocesso in League One (la terza serie inglese), non si è voluto sbilanciare sul suo futuro professionale.

“Sono sicuro che me ne andrò, anche se ancora non so nulla. Sono pronto a trasferirmi in un club di alto livello, che sia in Premier League, in Serie A o in Bundesliga, ancora non lo so. E’ tutto nelle mani del mio agente e di chi mi vuole di più. Spero di andare in un club dove ci sia una nuova sfida, soprattutto voglio giocare. Non sono tornato per sedermi in panchina, voglio giocare, mettermi alla prova e migliorare come calciatore”, le parole di Robinson.

