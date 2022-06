Rinnovo Tomori, dall’Inghilterra: “Presto la firma con il Milan”

Fikayo Tomori , uno dei grandi protagonisti dello scudetto rossonero, è pronto a rinnovare il suo contratto con il Milan . Il nuovo accordo dovrebbe avere scadenza nel 2026 . A riferirlo è il 'The Times'. Il quotidiano inglese spiega che la trattativa tra le parti prosegue e che la firma dovrebbe arrivare prima dell'inizio della nuova stagione .

Tomori, che attualmente guadagna 2 milioni di euro netti, passerà ad un ingaggio di 3,5 milioni. Un giusto premio per il difensore centrale inglese. Con lui in campo la retroguardia rossonera è diventata letteralmente imperforabile, con soli 2 gol subiti e 8 clean sheet nelle ultime 10 giornate di campionato.