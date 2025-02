Il Milan continua a pianificare il futuro con un’importante mossa in vista della prossima stagione: Reijnders è pronto a rinnovare

Il Milan continua a pianificare il futuro con un’importante mossa in vista della prossima stagione: Tijjani Reijnders è pronto a rinnovare il suo contratto con il club rossonero fino al 2030. La notizia è stata diffusa da Matteo Moretto tramite il suo profilo X, confermando che tutte le parti hanno trovato l’accordo.

Il centrocampista olandese, arrivato in rossonero nell'estate del 2023, ha impressionato la dirigenza con le sue prestazioni in campo, conquistandosi la fiducia di mister Sergio Conceição. Con il rinnovo, il Milan consolida uno dei giovani talenti più promettenti della sua rosa, sicuro di avere a disposizione un giocatore in grado di fare la differenza anche nei prossimi anni.