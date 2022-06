Milan, dopo il rinnovo di Maldini un calciomercato per restare al top

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, spiegando come, in realtà, le operazioni in entrata in Via Aldo Rossi non si siano mai fermate. Inevitabilmente, però, la questione del rinnovo del contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri in scadenza il prossimo 30 giugno, le hanno rallentate.