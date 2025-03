Manca, però, ancora la firma. L'atto formale tra le parti non è ancora arrivato e, per il 'CorSport', ci sono delle spiegazioni. La prima è che il Milan starebbe riflettendo sulle prestazioni - insoddisfacenti - del suo portiere in questa stagione, che non giustificherebbero uno stipendio così importante. Maignan non sembra più essere un 'fattore' come negli anni passati.

Ci sono motivi validi alla base della ratifica non ancora arrivata — La seconda è che, eventualmente, prima di mettere tutto nero su bianco per il rinnovo di Maignan con il Milan, il club vorrebbe attendere la nomina e l'insediamento del direttore sportivo. Spetterà a lui valutare, attentamente, entrate ed uscite in vista del prossimo calciomercato, oltre che, ovviamente, i negoziati per il rinnovo dei contratti - soprattutto - di 'Magic Mike' e Theo Hernández.

Maignan spera di poter festeggiare l'avvenuta firma durante la pausa per gli impegni delle Nazionali o subito dopo. Nei mesi passati, in fin dei conti, è stato corteggiato dall'estero, ma ha sempre dato priorità alla sua permanenza in rossonero. Intanto, domani pomeriggio, in Milan-Como, riprenderà il suo posto tra i pali dopo la squalifica scontata a Lecce e spera di poter ricominciare a fare la differenza in campo.