Rinnovo Leao, Milan pronto allo sforzo: ok 7 milioni, ma non di più

Rafael Leao sta stupendo sempre di più con prestazioni al limite della perfezione. Il portoghese strappa, fa assist, gol e fa impazzire le difese avversarie. Una crescita esponenziale che fa sorridere un Milan che sta già pensando ad un rinnovo che non si preannuncia così semplice. L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha fatto il punto sulla questione, partendo dalla scadenza del contratto attuale, fissata nel 2024. Se nell'estate del 2023 non si sarà ancora arrivati ad un accordo tra le parti, le soluzioni saranno due: cessione o partenza a parametro zero . Quest'ultima sarebbe un'ipotesi sanguinosa per le casse del Milan che, come successo con Gianluigi Donnarumma e non solo, rinuncerebbero ad una cifra molto importante.

Il quotidiano torinese, però, scrive come il Milan abbia toccato con mano l'importanza di Rafael Leao e, per questo motivo, è pronto ad uno sforzo economico importante. L'idea è quella di non andare oltre i 7 milioni di euro per non sconvolgere gli equilibri interni dello spogliatoio. È vero che il Chelsea, prima pretendente, ha messo le mani su Christopher Nkunku del Lipsia, ma è altrettanto vero che gli acquirenti non mancherebbero. Un possibile Mondiale da protagonista potrebbe aumentare ulteriormente il suo valore. Meglio cautelarsi subito. Leao, problema rinnovo e offerte in arrivo? Ecco la posizione del Milan