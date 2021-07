Rinnovo Kessie, il retroscena: Maldini fermò la trattativa di Mirabelli

Paolo Maldini avrebbe bloccato le trattative per il rinnovo di Franck Kessie fino al 2023. L'episodio risalirebbe a tre anni fa

Dopo gli addii a parametro zero di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, il Milan non può permettersi di perdere anche Franck Kessie. Il contratto del 'Presidente', come noto, scadrà nel 2022 e per questo motivo le trattative per il rinnovo dovranno partire nell'immediato per evitare lo stesso scenario dei suoi ex compagni di squadra. E pensare che il Milan poteva dormire sonni relativamente tranquilli per Kessie, se solo Paolo Maldini non avesse bloccato tutto.