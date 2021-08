Rinnovo Kessié, attesi nuovi incontri tra il Milan e l’agente: il punto

In casa Milan, continua a tenere banco la questione del rinnovo di Franck Kessié. Attesi nuovi incontri tra i rossoneri e l'agente

In casa Milan, continua a tenere banco la questione del rinnovo di Franck Kessié. Attesi nuovi incontri tra i rossoneri e l'agente. A fare il punto della situazione è 'La Gazzetta dello Sport': "Nelle ultime settimane le parti si sono avvicinate parecchio (si parla di una richiesta da 7 milioni di euro e un'offerta di 6 milioni più bonus), ma la firma tanto attesa non è ancora arrivata. Per l'accordo definitivo, serviranno altri incontri tra il suo agente e i dirigenti del Milan che saranno programmati tra la prossima settimana e quella successiva. L'obiettivo è quello di chiudere la questione entro la fine del mese di agosto".