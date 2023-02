Rinnovo Giroud, nuovo aggiornamento col Milan: accordo vicino

Milan, il rinnovo di Giroud: ci siamo quasi

Olivier Giroud, si legge, è un campione e il suo valore non si discute, ma non è eterno: nella trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno, anche la carta di identità ha il suo peso (il francese compirà 37 anni a settembre). Il club e l’agente del giocatore si sono confrontati: di fronte alla richiesta di un ritocco, la proposta rossonera dovrebbe salire dai 3,2 milioni attuali a 3,7 più bonus. Potrebbe servire un nuovo aggiornamento, ma intanto Olivier bacia la maglia e dice: "Voglio proseguire qui, stiamo parlando e penso che le cose andranno nel senso giusto". La firma con il Milan potrebbe essere molto vicina. Pioli arriva a 800 panchine: ecco la storia dell’allenatore del Milan