Retroscena Thiaw: il Milan ha proposto il rinnovo, ma ...

Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano, giornalista che segue il mondo del Milan, in diretta su Sky Sport 24, Thiaw ha saluto i compagni

Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano, giornalista che segue il mondo del Milan, in diretta su Sky Sport 24 da Dublino, Malick Thiaw avrebbe salutato i compagni del Milan dopo l'amichevole contro il Leeds durante la quale ha giocato pochi minuti nel secondo tempo. Secondo Di Stefano, Tare gli avrebbe comunicato l'esito positivo dell'operazione con il Newcastle. Domani, per la sfida contro il Chelsea, non dovrebbe essere convocato.