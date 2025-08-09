Pianeta Milan
Retroscena Thiaw: il Milan ha proposto il rinnovo, ma …

Emiliano Guadagnoli
Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano, giornalista che segue il mondo del Milan, in diretta su Sky Sport 24 da Dublino, Malick Thiaw avrebbe salutato i compagni del Milan dopo l'amichevole contro il Leeds durante la quale ha giocato pochi minuti nel secondo tempo. Secondo Di Stefano, Tare gli avrebbe comunicato l'esito positivo dell'operazione con il Newcastle. Domani, per la sfida contro il Chelsea, non dovrebbe essere convocato.

Milan, Di Stefano: "Allegri e Tare hanno provato a convincere Thiaw. Proposto il rinnovo"

Di Stefano rivela anche un retroscena molto interessante: negli ultimi giorni sia Tare che Allegri avrebbero cercato di convincere Thiaw a restare al Milan con degli incontri a casa sua.

La mossa del Milan sarebbe stata quella di proporre il rinnovo a più di tre milioni a stagione, ma Thiaw avrebbe già scelto il Newcastle. Secondo secondo Di Stefano, al Milan piacerebbero sia Leoni che Comuzzo, ma ci sarebbero altri nomi in lizza.

