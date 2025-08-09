Calciomercato Milan, via Thiaw e Musah? 200 milioni dalle cessioni

Il Milan è tra le squadre più attive sul calciomercato in Italia. Oltre ad aver già completato cinque acquisti, la dirigenza rossonera ha lavorato molto sul fronte delle cessioni. Lo sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Sono stati ceduti Reijnders, Theo Hernandez, Kalulu, Emerson Royal, Pobega, Sportiello e Colombo. Senza contare i bonus e i possibili futuri riscatti, sono già entrati ben 111 milioni di euro nelle casse rossonere.

Insomma, un ottimo tesoretto. In parte, quest'ultimo è stato utilizzato per risanare il bilancio poiché si è dovuto far fronte alla mancanza degli introiti derivanti dalla qualificazione a una coppa europea. In parte, è stato investito oculatamente (o almeno si spera, in attesa dei verdetti del campo) sul calciomercato. La perdita di Reijnders - il miglior giocatore della scorsa stagione -, per esempio, è stata colmata con tre innesti in mediana: Ricci, Modric e Jashari. Ora il reparto sembra completo e ben nutrito (potendo contare anche su Fofana e Loftus-Cheek), in grado di rivaleggiare con i migliori centrocampi della Serie A.