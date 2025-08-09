Calciomercato Milan, via Thiaw e Musah? 200 milioni dalle cessioni

Calciomercato Milan, le possibili future cessioni—
Adesso, invece, si attendono le cessioni di Ismael Bennacer e Yacine Adli, considerati fuori dal progetto. Insieme a loro dovrebbero lasciare il Milan Filippo Terracciano e Warren Bondo. Questi due, però, dovrebbero essere ceduti in prestito, senza dunque generare incassi.
Altri due giocatori in rosa hanno un futuro incerto. Si tratta di Yunus Musah e Malick Thiaw. Entrambi sono apprezzati da Massimiliano Allegri, che è rimasto piacevolmente sorpreso dalle doti mostrate durante gli allenamenti e le amichevoli della tournée. Il nuovo allenatore li terrebbe volentieri in rosa. Su di loro, però, si registra il concreto interesse rispettivamente di Nottingham Forest e Newcastle.
Come è noto, le squadre di Premier League possiedono sempre grande disponibilità economica e potrebbero presentare presto delle offerte ragguardevoli. Il Milan potrebbe cedere di fronte a una proposta di 30 milioni per Musah e di 35-40 milioni per Thiaw. Due cessioni del genere potrebbero spingere la cifra totale degli incassi fino a quasi 200 milioni di euro. Come scrive la rosea: "Mica male senza Champions".
