Calciomercato Milan, via Thiaw e Musah? 200 milioni dalle cessioni

Il Milan sta lavorando moltissimo anche sul fronte delle cessioni in questo calciomercato. Il punto de La Gazzetta dello Sport
Il Milan è tra le squadre più attive sul calciomercato in Italia. Oltre ad aver già completato cinque acquisti, la dirigenza rossonera ha lavorato molto sul fronte delle cessioni. Lo sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Sono stati ceduti Reijnders, Theo Hernandez, Kalulu, Emerson Royal, Pobega, Sportiello e Colombo. Senza contare i bonus e i possibili futuri riscatti, sono già entrati ben 111 milioni di euro nelle casse rossonere.

Insomma, un ottimo tesoretto. In parte, quest'ultimo è stato utilizzato per risanare il bilancio poiché si è dovuto far fronte alla mancanza degli introiti derivanti dalla qualificazione a una coppa europea. In parte, è stato investito oculatamente (o almeno si spera, in attesa dei verdetti del campo) sul calciomercato. La perdita di Reijnders - il miglior giocatore della scorsa stagione -, per esempio, è stata colmata con tre innesti in mediana: Ricci, Modric e Jashari. Ora il reparto sembra completo e ben nutrito (potendo contare anche su Fofana e Loftus-Cheek), in grado di rivaleggiare con i migliori centrocampi della Serie A.

Calciomercato Milan, le possibili future cessioni

Adesso, invece, si attendono le cessioni di Ismael Bennacer e Yacine Adli, considerati fuori dal progetto. Insieme a loro dovrebbero lasciare il Milan Filippo Terracciano e Warren Bondo. Questi due, però, dovrebbero essere ceduti in prestito, senza dunque generare incassi.

Altri due giocatori in rosa hanno un futuro incerto. Si tratta di Yunus Musah e Malick Thiaw. Entrambi sono apprezzati da Massimiliano Allegri, che è rimasto piacevolmente sorpreso dalle doti mostrate durante gli allenamenti e le amichevoli della tournée. Il nuovo allenatore li terrebbe volentieri in rosa. Su di loro, però, si registra il concreto interesse rispettivamente di Nottingham Forest e Newcastle.

Come è noto, le squadre di Premier League possiedono sempre grande disponibilità economica e potrebbero presentare presto delle offerte ragguardevoli. Il Milan potrebbe cedere di fronte a una proposta di 30 milioni per Musah e di 35-40 milioni per Thiaw. Due cessioni del genere potrebbero spingere la cifra totale degli incassi fino a quasi 200 milioni di euro. Come scrive la rosea: "Mica male senza Champions".

