Retroscena Barcellona: ecco come Xavi ha convinto Kessié

Franck Kessié è da qualche giorno un nuovo giocatore del Barcellona: spunta un retroscena su Xavi e l'ex centrocampista del Milan. Il Mundo Deportivo oggi in edicola, svela come il ruolo del tecnico del Barcellona sia stato fondamentare per l'arrivo a parametro zero dell'ivoriano. Secondo quanto scrive il quotidiano, è stato proprio Xavi a convincere Kessié a trasferirsi al Barcellona, con una breve chiamata negli scorsi mesi: "Ho bisogno di te", avrebbe detto all'ex Atalanta. Kessié, dopo aver ascoltato il progetto tecnico degli spagnoli e quello tattico dedicato al suo utilizzo in campo, ha dato il suo ok all'agente per trattare con i blaugrana.